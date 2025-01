Wachsende Zoll- und Zinssorgen haben die New Yorker Börsen am Mittwoch in Schach gehalten. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Mittwoch mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 42.635,20 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 5918,25 Punkte und der technologielastige Nasdaq stagnierte bei 19.478,88 Stellen.