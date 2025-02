In Japan liegt die Aufmerksamkeit der Börsen in den kommenden Tagen auf den Äusserungen von Bank of Japan-Vorstandsmitglied Hajime Takata am Mittwoch, gefolgt vom Inflationsbericht, der am Freitag ansteht. Sollte der Bericht ein starkes Ergebnis liefern, könnte dies zu Wetten führen, dass die BOJ die Zinsen früher als derzeit erwartet wieder anheben wird, was den Yen stärken würde, sagte Masahiro Ichikawa, Chefmarktstratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management. «Wenn der Yen deutlich aufwertet, könnte dies Druck auf japanische Aktien ausüben und möglicherweise Verkäufe auslösen», so Ichikawa.