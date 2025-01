Für Aufmerksamkeit in der Technologiebranche sorgte ein bereits im Laufe des Freitags erschienener Blog-Eintrag von Microsoft . Der Softwarekonzern kündigte darin an, zeitnah rund 80 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von KI-Rechenzentren zu stecken. Die Papiere des Softwarekonzerns zogen um 1,1 Prozent an. Zudem kamen mit vorgelegten Zahlen gute Branchen-Nachrichten von Foxconn, dem weltweit grössten Hersteller für elektronische Produkte aus Taiwan.