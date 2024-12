Die asiatischen Aktienmärkte sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Rückenwind kam von den Rekordhochs an der Wall Street sowie positiven Konjunkturdaten aus China. In Tokio gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 38 303,68 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 0,9 Prozent höher bei 2704,97 Zählern. «Ohne den Kursrutsch bei Fast Retailing wäre der Nikkei stärker gewesen», sagte Shuutarou Yasuda vom Finazanalyseunternehmen Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. Die Aktie des Uniqlo-Mutterkonzerns verlor 2,45 Prozent, nachdem Kritik in China an der Unternehmenspolitik bezüglich Baumwolle aus Xinjiang laut geworden war. Die Börse in Shanghai gewann 1,0 Prozent auf 3360,38 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,7 Prozent auf 3944,01 Punkte. In China erhielten die Aktien zusätzlichen Auftrieb durch einen positiven Wert des privaten Einkaufsmanagerindex, der die Stärke der offiziellen Daten vom Wochenende bestätigte.