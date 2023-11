Die Aktienmärkte in den USA haben auch am Mittwoch noch von den günstigen Inflationsdaten profitiert, allerdings weniger stark als am Tag davor, als die Daten veröffentlicht wurden. "In der Gesamtbetrachtung sieht es gerade so aus, als ob wir uns auf einen Punkt zubewegen, an dem beide Seiten des Mandats der US-Notenbank, niedrige Inflation und maximale Beschäftigung, den Anstoss für künftige Zinssenkungen geben könnten", kommentierte ein Börsenbeobachter die Lage. Diverse am heutigen Nachmittag anstehende US-Konjunkturdaten wie etwa der Philly Fed Outlook, die Industrieproduktion oder die Import- und Exportpreise für Oktober dürften den Börsianern zudem weiteren Input geben in Bezug auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank.