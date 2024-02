Der Einstieg des französischen Telekom-Konzerns Iliad bei Tele2 treibt die Aktien des schwedischen Unternehmens in die Höhe. Die Titel legen an der Börse in Stockholm zeitweise mehr als zehn Prozent zu. Iliad, das vom Investor Xavier Niel kontrolliert wird, gab am Montag die Übernahme von knapp 20 Prozent der Anteile an dem schwedischen Konkurrenten bekannt. Das Aktienpaket stammt demnach vom Finanzinvestor Kinnevic, der dafür umgerechnet etwa 1,16 Milliarden Euro erhält. Kinnevic-Aktien legen fast sieben Prozent zu.