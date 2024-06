Bei den Unternehmen stehen an der Wall Street die Quartalsergebnisse von Oracle an. Der anhaltende Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) könnte dem SAP-Rivalen ein weiteres starkes Quartalsergebnis bescheren. Einem Medienbericht zufolge hat der US-Software-Riese vor einigen Wochen einen zehn Milliarden Dollar schweren Deal zur Vermietung von Cloud-Kapazitäten an Elon Musks KI-Firma xAI an Land gezogen. Für das abgelaufene Quartal hatte Oracle ein Umsatzplus zwischen vier und sechs Prozent in Aussicht gestellt.