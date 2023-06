Am breiten Markt steigen DocMorris 7 Prozent, nachdem schon am Montag ein Plus von 24 Prozent verbucht wurde. Die Online-Apotheke profitiert von ermutigenden Aussagen des deutschen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Demnach soll das elektronische Arztrezept in Deutschland ab dem 1. Juli 2023 "endlich alltagstauglich" werden.