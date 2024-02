Der SMI steigt 0,1 Prozent. Nachdem vor allem die internationalen Finanzmärkte in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder mit neuen Rekorden von sich reden gemacht haben, scheint nun das grosse Zittern zu beginnen. An diesem Nachmittag werden in den USA wichtige Inflationsdaten veröffentlicht, die den weiteren Kurs der US-Notenbank klar beeinflussen könnten. Aus Europa haben die Preisdaten aus Spanien und Frankreich bereits für eine positive Überraschung gesorgt. In beiden Ländern hat sich die Teuerung im Februar deutlich abgeschwächt.