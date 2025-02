«Die anfänglich schleppende Nachfrage nach Mobilitäts- und Heizkraftstoffen ist in der zweiten Februarwoche angezogen. Das deutete darauf hin, dass sich die Lücke zwischen der tatsächlichen und der prognostizierten Nachfrage bald schliessen wird», berichten die Analysten von JPMorgan am Freitag. Man erwarte, dass der Verbrauch von Heizöl wieder steigen wird. Ausserdem könnten die steigenden Gaspreise in Europa zu einer Verlagerung von Gas auf Öl führen, was die Nachfrage weiterhin ankurbeln würde. Weltweit sei die Nachfrage nach Öl auf 103,4 Millionen Barrel pro Tag gestiegen, was einem Zuwachs von 1,4 Millionen Barrel pro Tag im Vergleich zum Vorjahr entspreche.