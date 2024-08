Während der Handel am Vortag hierzulande wegen des Nationalfeiertags geruht hatte, kam es an vielen Handelsplätzen im Ausland zu stärkeren Kurseinbussen, die sich in Asien nun fortsetzten. Am Vortag hatte die zunächst weiter optimistische Stimmung in den USA plötzlich Rezessionssorgen Platz gemacht und die dortigen Börsen tief in die Verlustzone gedrückt. Auslöser für den Kursrutsch an vielen Handelsplätzen beidseits des Atlantiks waren schwache ISM-Daten aus der Industrie und schlechte Daten vom US-Arbeitsmarkt. Nun sorgen sich die Investoren zunehmend, dass die US-Notenbank Fed zu lange mit der Zinswende warte, heisst es am Markt. Zudem konnten zuletzt nicht alle US-Unternehmensergebnisse überzeugen.