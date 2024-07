Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag im frühen Geschäft knapp gehalten. Die Marktteilnehmer seien verunsichert über die Folgen der Wahlen in Frankreich. Diese müssten erst analysiert werden, heisst es am Markt. Der befürchtete Sieg des Front National sei zwar ausgeblieben. Aber eine regierungsfähige Mehrheit sei nach der zweiten Wahlrunde auch nicht in Sicht. «Und das heisst Unsicherheit und das ist genau das, was Börsianer nicht gerne haben», sagt ein Händler. In der neu gewählten Nationalversammlung in Frankreich wird voraussichtlich ein Linksbündnis stärkste Kraft.