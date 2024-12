«Der Wechsel von 'vorsichtig' zu 'mässig locker' ist bedeutsam, da diese Terminologie seit der Finanzkrise 2008 bis 2010 nicht mehr verwendet wurde, um Chinas politische Einstellungen zu beschreiben», kommentiert ein Händler. Es bleibe nun abzuwarten, ob diese Ankündigung denn auch tatsächlich auf wesentliche Lockerungsmassnahmen hinauslaufe. Und während Investoren die weitere politische Entwicklung in Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes sowie die Regierungskrisen in Südkorea und Frankreich genau beobachten, gilt das Hauptaugenmerk den US-Inflationsdaten am morgigen Mittwoch sowie den Zinsentscheidungen von SNB und EZB am Donnerstag.