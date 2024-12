In einem insgesamt impulsarmen Umfeld gibt der Leitindex SMI moderat nach. Er setzt damit die leichten Abgaben vom Vortag fort. Es fehle dem Markt an Schwung, heisst es am Markt. Die wirklich marktbewegenden Ereignisse sind erst ab dem morgigen Mittwoch zu erwarten: Dann werden in den USA Inflationsdaten veröffentlicht, die im Vorfeld der Fed-Sitzung kommende Woche genau beäugt werden dürften.