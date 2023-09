Zudem sei zu befürchten, dass die Lethargie am Aktienmarkt auch nach den Ergebnissen der Fed-Sitzung anhalten werde, kommentiert ein Händler. Dabei dürfe dies nicht allein der Unsicherheit in Sachen Geldpolitik in die Schuhe geschoben werden. «Vielmehr gibt es - egal, ob Zinspause oder nicht - aktuell keinen wirklichen Grund, an der Börse auf grosse Einkaufstour zu gehen», sagte er. Die konjunkturellen Indikatoren sprächen eine eindeutige Sprache: insbesondere in Europa und Deutschland stünden die Zeichen auf Rezession. So sei etwa das satte Minus bei den deutschen Produzentenpreisen ein Indiz für die deflationären Tendenzen. Am morgigen Donnerstag wird dann unter anderem die Schweizerische Nationalbank ihre Lagebeurteilung vorlegen.