Chinesische Blue Chips fiel zu Handelsbeginn um 0,1 Prozent auf 3.974,05 Punkte. An der Börse in Shanghai verlor der der dortige Leitindex 0,1 Prozent auf 3.375,29 Stellen. Dagegen legten die Aktien in Hongkong um 0,2 Prozent zu und setzten damit ihre jüngste technologiegetriebene Hausse fort. Der Online-Handelsriese Alibaba kündigte am Montag an, das Unternehmen werde in den nächsten drei Jahren mindestens 380 Milliarden Yuan (52,44 Milliarden Dollar) in seine Cloud-Computing- und künstliche Intelligenz-Infrastruktur investieren.