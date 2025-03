Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag wohl keine grossen Sprünge machen. Ein Grund ist der Dividendenabschlag beim Schwergewicht Novartis. Ausserdem sind die Vorgaben insbesondere aus den USA ein Bremsklotz. Denn zum Wochenstart war die Wall Street regelrecht abgestürzt und der Leitindex Dow Jones verlor gut 2 Prozent. Die Tech-Börse Nasdaq sackte sogar um 4 Prozent in die Tiefe, 1 Billion Dollar an Marktkapitalisierung wurde vernichtet. Auch die asiatischen Märkte griffen die US-Verluste auf und zeigten sich schwach. Allerdings spielt gerade in diesem unsicheren Umfeld der Schweizer Markt seine defensiven Qualitäten aus. Und auch die europäischen Futures liegen am Morgen etwas überraschend im Plus.