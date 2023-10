Der Kurs des Euro ist am Montag zum Auftakt des europäischen Devisenhandels gegenüber dem US-Dollar leicht gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0579 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. Gegenüber dem Franken konnte sich der Euro dagegen etwas erholen.