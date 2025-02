Während sich die US-Börsen nach einem Feiertag zum Wochenstart wieder in das Geschehen einklinkten und mit hauchdünnen Gewinnen schlossen, zeigte beispielsweise der Nikkei in Japan leicht nach unten. Hierzulande rücken zahlreiche Unternehmen mit Zahlen in den Fokus. Darüber hinaus wartet der Markt am Abend auf das Protokoll zur letzten Zinssitzung der US-Notenbank. Börsianer hoffen, darin weitere Hinweise zum Kurs in der Geldpolitik zu finden.