Obwohl sich in den USA die beiden politischen Lager am Wochenende auf einen Kompromiss im Schuldenstreit geeinigt haben, zeichnet sich schon jetzt der Widerstand einiger Hardliner ab, was die Ratifizierung erschweren dürfte. Die Wall Street selbst war am gestrigen Montag ebenfalls wegen eines Feiertages geschlossen, so dass von dort keine Impulse zu erwarten sind. In Asien finden die Börsen am Dienstag zunächst keine einheitliche Richtung.