Vorher kommt es noch zu einer regelrechten Flut an Zahlen. So werden am heutigen Dienstag acht Unternehmen Halbjahreszahlen veröffentlichen. Das Gros (zum Beispiel PSP Swiss Property, DocMorris oder Huber+Suhner) tut dies am Morgen, der Augenheilkonzern Alcon aber erst am späten Abend.