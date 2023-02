US-Staatsanleihen haben am Mittwoch ihre Vortagesverluste etwas ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) gab zuletzt um 0,31 Prozent auf 111,98 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf 3,82 Prozent.



Insgesamt robuste US-Konjunkturdaten dämpften die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren. So hat sich die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York im Februar von einem Dämpfer zum Jahresauftakt überraschend kräftig erholt. Zudem hat der Einzelhandel seine Umsätze zu Jahresbeginn unerwartet deutlich gesteigert. Hinzu kam noch die US-Industrieproduktion, die im Januar nur stagnierte und sich damit schwächer als erwartet entwickelt hatte.



Die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen resümieren: "Der Start in das erste Quartal ist als gelungen zu bezeichnen und die solide Arbeitsmarktentwicklung ist dabei sicherlich hilfreich." Mit Blick auf die Zinserhöhungserwartungen an die US-Notenbank dürften die Zahlen nochmals unterstützend wirken, zumal auch die Unternehmensstimmung in der Region New York wieder auf Erholungskurs ist.