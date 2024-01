Die Berichtssaison der in der Schweiz kotierten Firmen nimmt in dieser Woche an Fahrt auf. Stark interessiert dabei wie üblich deren Einschätzung der Entwicklung in den kommenden Monaten. International stehen ausserdem noch einige Konjunkturdaten auf der Agenda, etwa PMI-Daten aus Europa und den USA. Später in der Woche folgen mit Givaudan am Donnerstag sowie SGS und Lonza am Freitag drei mehr oder weniger konjunktursensitive grössere Firmen mit Zahlen.