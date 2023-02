Ein Rekordgewinn in Höhe von 74,9 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr beflügelt Equinor. Die Aktien des norwegischen Öl- und Gasproduzenten steigen um 6,5 Prozent. Hintergrund sind besser als erwartete Zahlen im vergangenen Quartal sowie die gestiegenen Gaspreise nach der russischen Invasion in der Ukraine. Die Analysten von Bernstein sprechen von einer starken Bilanz und verwiesen auf die höhere Ausschüttung an die Aktionäre. Equinor kündigte eine Erhöhung der Dividende um 50 Prozent auf 0,30 Dollar pro Aktie an. Zudem soll eine Sonderdividende in Höhe von 0,60 Dollar ausgezahlt werden.