Verhaltener ging es dagegen an den Aktienmärkten in China zu. Obwohl die chinesische Zentralbank am Dienstag einen kurzfristigen Leitzins senkte, kamen die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen nicht vom Fleck. "Ich befürchte, dass Chinas Geldpolitik aufgrund des geringen Vertrauens und der schwachen Kreditnachfrage zunehmend ineffektiv wird", sagte Wang Qi, Chef des Vermögensverwalters MegaTrust Investments. "Es ist zwar gut, dass mehr Liquidität in das System gepumpt wird, aber ob der private Sektor die Hebelwirkung nutzen wird, bleibt abzuwarten."