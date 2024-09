Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen 0,9473 Franken. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 0,9456 Franken gehandelt. Auch der US-Dollar hat mit 0,8488 Franken deutlich Boden gut gemacht. Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1160 nach 1,1180 am Vorabend gehandelt.