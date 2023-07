Insgesamt dürfte der Handel aber auch an den nächsten zwei Tagen von Zurückhaltung geprägt sein. Erst am Mittwochabend wird zunächst die US-Notenbank Fed und am Donnerstag dann die EZB die entscheidenden Signale für die Märkte geben. Aktuell hoffen Investoren zwar, dass beide Notenbanken ein Ende des Zinserhöhungszyklus in Aussicht stellen. "Die Fed-Vertreter werden die Anleger aber daran erinnern, dass der Zinserhöhungszyklus wahrscheinlich noch nicht zu Ende ist und dass eine weitere Zinserhöhung in den USA wahrscheinlich bevorstehen wird", warnt eine Händlerin. Es bestehe also eine grosse Chance, dass das Fed jenen Investoren die Laune verdirbt, die eben glauben, dass die Zinserhöhung in dieser Woche die letzte für diesen Straffungszyklus in den USA sein wird.