Das schwere Erdbeben war auch in mehreren Städten des chinesischen Festlands verzeichnet worden. Die Börse Shanghai verlor trotz guter Daten im Dienstleistungssektor um 0,5 Prozent auf 3.060,85 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,5 Prozent auf 3.561,07 Punkte, während der Hang Seng Index in Hongkong um 0,6 Prozent nachgab.