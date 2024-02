Das Thema Inflation hat den Handel an der Schweizer Börse am Dienstag dominiert. Der geringer als erwartete Rückgang der Teuerung in den USA schürte Zweifel an einer baldigen Zinswende in der weltgrössten Volkswirtschaft und vergraulte die Anleger. Im Einklang mit anderen wichtigen Aktienindizes rutschte das Bluechip-Barometer SMI nach der Veröffentlichung der amerikanischen Inflationsdaten für Januar ins Minus und notierte zum Handelsschluss um 0,3 Prozent tiefer bei 11'143 Punkten.