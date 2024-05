Der US-Politiker Vivek Ramaswamy hat eine Beteiligung am Medienunternehmen BuzzFeed bekanntgegeben und löst damit Kursfeuerwerk aus. Die Titel des New Yorker Eigentümers eines der beliebtesten Nachrichtenportale im englischsprachigen Raum schiessen an der Wall Street um mehr als 60 Prozent in die Höhe. Mit 4,04 Dollar sind sie so teuer wie seit April 2023 nicht mehr. Der ehemalige Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner hält einer Pflichtveröffentlichung zufolge einen Anteil von 7,4 Prozent an BuzzFeed. Ramaswamy plane zudem «einen Dialog mit der Geschäftsführung von BuzzFeed über die Möglichkeiten zur Steigerung des Mehrwerts für die Aktionäre, einschliesslich einer Änderung der Unternehmensstrategie», hiess es in der Mitteilung.