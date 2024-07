Auch in den GS von Roche (-0,7 Prozent), welche nach der starken Vorwoche auch am Montag noch geglänzt hatten, werden nun Gewinne mitgenommen. Die Gewinnmitnahmen in Novartis (-0,4 Prozent) folgen auf eine Stärkeperiode von mehr als drei Wochen. In welche Richtung es weitergeht wird sich am Donnerstag mit dem Halbjahresergebnis von Novartis zeigen.