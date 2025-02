Händler verwiesen als Begründung für die Kursbewegung vor allem auf Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Er kündigte am Nachmittag an, dass die angedrohten Zölle gegen Kanada und Mexiko von bis zu 25 Prozent - wie ursprünglich geplant - am 4. März in Kraft treten sollen. Auch die Zusatzzölle auf Importe aus China von 10 Prozent sollen am 4. März zur Geltung kommen. Zölle gelten grundsätzlich als inflationstreibend. Entsprechend dürfte die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht weiter senken, was den US-Dollar stützt.