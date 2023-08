Die Aktien der herabgestuften Banken, darunter M&T Bank, Pinnacle Financial Partners und BOK Financial Corp, verloren zwischen 2,8 und 3,9 Prozent. Aus den Depots flogen auch die Titel von Großbanken wie Bank of New York Mellon, US Bancorp und State Street, die Moody's auf ihre Prüfliste für mögliche Herabstufungen gesetzt hatte. Die Anteilsscheine verloren zwischen zwei und knapp fünf Prozent.