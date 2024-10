Die Ölpreise haben ihren Höhenflug am Freitag vor dem Hintergrund einer möglichen weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten fortgesetzt und den vierten Tag in Folge zugelegt. Allerdings ging es mit den Notierungen kurz vor dem Wochenende nur noch vergleichsweise leicht nach oben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November legte am Nachmittag um 40 Cent auf 78,02 US-Dollar zu. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 33 Cent auf 74,04 Dollar.