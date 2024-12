Der Goldpreis hat sich am Freitag vor wichtigen US-Konjunkturdaten in einer engen Handelsspanne gehalten und sich nach starken Preissprüngen im November stabilisiert. Im Mittagshandel wurde das Edelmetall an der Börse in London bei 2.637 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gehandelt und damit sechs Dollar höher als am Vortag. In Euro gerechnet kostete eine Unze zuletzt 2.493 Euro.