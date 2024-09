in paar Monate nach seinem Börsendebüt hat der Finanzinvestor CVC Capital Partners den Anleger erstmals Geschäftszahlen präsentiert und damit gleich einen Volltreffer gelandet. Die Papiere steigen an der Amsterdamer Börse um 2,2 Prozent, in der Spitze lag das Plus bei 4,4 Prozent bei einem Rekordhoch von 19,57 Euro. Die Beteiligungsgesellschaft, der unter anderem die Mehrheit an der Parfümeriekette Douglas und am Sportwetten-Anbieter Tipico gehört, steigerte den bereinigten Gewinn nach Steuern im Halbjahr um 16 Prozent auf 340 Millionen Euro.