Die Schwäche an der Nasdaq kam allerdings nicht wirklich überraschend. Denn der Index hatte an 11 der vergangenen 12 Handelstage zugelegt und das Allzeithoch stetig in neue Höhen geschraubt. Am Vortag kam es nun aber zu Gewinnmitnahmen bei den Technologiewerten und zu Umschichtungen in Nebenwerte. Auslöser dafür waren Inflationsdaten, die etwas besser als von Analysten erwartet ausgefallen waren. Dies heizte die Zinssenkungserwartungen an. Die Aussicht auf bald sinkende Finanzierungskosten liessen die Marktteilnehmer nun nach den Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen greifen. Denn sie seien noch stärker auf günstige Kredite angewiesen als die Grosskonzerne, heisst es. Zudem hat der US-Nebenwerteindex Russell-2000 im laufenden Jahr weniger zugelegt als die Nasdaq. Es werde sich nun zeigen, ob die Börsianer hierzulande nun ähnlich regieren, meint ein den Händler.