Der Euro hat am Freitag bis zum Mittag leicht nachgegeben. Zuletzt kostet die Gemeinschaftswährung 1,08815 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Dagegen hat der Franken sowohl gegenüber dem Euro als auch zum Dollar leicht an Wert eingebüsst. So wird der Euro aktuell zu 0,9980 nach 0,9968 Franken am Morgen gehandelt. Ein US-Dollar kostet derweil 0,9172 nach 0,9144 Franken im Frühhandel.