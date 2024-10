Am Freitag wurden in der Eurozone und den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Interessanter werde es in der kommenden Woche mit den vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone sowie dem ifo-Geschäftsklima aus Deutschland, hiess es in einer Helaba-Studie. «Die Vorgaben für die Stimmungsumfragen sind vonseiten anderer Frühindikatoren moderat freundlich.» Hoffnungen auf eine konjunkturelle Stabilisierung in Deutschland könnten sich verfestigen.