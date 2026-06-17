Apropos Bewertung: Laut Business Insider hält sich Starinvestor Michael Burry aus diesem Grund von SpaceX fern. Gemessen an den rund 20 Milliarden Dollar Umsatz erscheine ihm die Bewertung von SpaceX deutlich zu hoch. Er sei derzeit weder investiert noch wette er gegen das Unternehmen.

Ein Teil der starken Kursschwankungen bei den SpaceX-Aktien lässt sich auf den geringen Streubesitz zurückführen. Denn nur ein relativ kleiner Teil der Papiere steht für den Handel zur Verfügung. Da die Sperrfristen, die Insider am Verkauf hindern, in den kommenden Monaten auslaufen, könnte dies zusätzlichen Abwärtsdruck auf die Anteilsscheine ausüben.

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