Am Markt wurde die geringere Nachfrage mit einem stärkeren US-Dollar begründet. Die US-Währung konnte kurz vor dem Wochenende zu fast allen anderen wichtigen Währungen zulegen. Damit wurde das in Dollar gehandelte Öl in Ländern ausserhalb des Dollarraums teurer, was die Nachfrage bremste und den Preis belastete. Darüber hinaus waren die Ölreserven in den USA zuletzt überraschend stark gestiegen, was die Notierungen am Ölmarkt in der Regel belastet.