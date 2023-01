Viele Anleger hielten sich am Devisenmarkt eher zurück, da in der kommenden Woche zahlreiche wichtige Ereignisse anstehen. In der Geldpolitik entscheiden die US-Notenbanken, die EZB und die Bank of England über ihre Geldpolitik. An Konjunkturdaten dürften die Marktteilnehmer vor allem die amerikanischen ISM-Indizes und den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung in den Blick nehmen.