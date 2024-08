Nach dem guten Lauf an der Nasdaq konnte Applied Materials die Anleger mit den am Vorabend nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen nicht mehr entzücken. Der Kurs des Halbleiterindustrie-Ausrüsters sackte vorbörslich um drei Prozent ab. Wie es am Markt hiess, waren die Zahlen und der Ausblick auf das laufende Geschäftsquartal im Vergleich zu den Analystenerwartungen in Ordnung. Ein Kursanstieg um fünf Prozent am Vortag lasse aber darauf schliessen, dass sich einige etwas mehr erhofft hatten.