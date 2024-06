Asiatische Aktien steuern am Freitag auf den fünften Monat in Folge mit Gewinnen zu. Wachsende Erwartungen an einen bevorstehenden Lockerungsprozess der Fed und der Boom der künstlichen Intelligenz haben an den Aktienmärkten eine Risiko-Rallye ausgelöst und die Wall Street auf Rekordhöhen katapultiert, was wiederum asiatischen Aktien Auftrieb gegeben hat. Heute werden die neuesten Daten zum Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA für den Monat Mai erwartet. Dieser Index gilt als bevorzugte Messgrösse der Fed für die Inflation. Die Veröffentlichung könnte weitere Einblicke in die Zinspolitik der USA geben.