Die Vorgaben für den Schweizer Aktienmarkt könnten am Donnerstag kaum besser sein. Die US-Indizes haben dank der Zinsfantasien der Anleger neue Höchststände erreicht. Die Teuerung in den USA ist im April leicht zurückgegangen, was die Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank unterstützt. Obwohl eine erste Zinssenkung des Fed wahrscheinlich nicht in Eile erfolgen wird, scheint dies die gute Laune der Anleger nicht zu beeinträchtigen. Die Bühne für Zinssenkungen ist somit bereitet, aber ob sie in großem Maßstab noch in diesem Jahr stattfinden werden, bleibt offen, wie ein Marktteilnehmer kommentierte.