Nach einem zunächst unentschlossenen Auftakt bewegen sich die Kurse an der Schweizer Börse am Mittwochvormittag überwiegend aufwärts. Am Vortag war der Markt ebenfalls freundlich gestartet, hatte mit den stärker als erwartet ausgefallenen US-Preisdaten dann aber am Ende im Minus geschlossen. Mit der zähen Inflation müssten nun auch die letzten Investoren einsehen, dass eine erste Zinssenkung durch die US-Notenbank bereits im März kein Thema mehr sei, heisst es einstimmig am Markt.