Auf Datenseite steht am Donnerstag zunächst Japan im Fokus. Dort ist das BIP das zweite Quartal in Folge gefallen und die Wirtschaft somit in einer technischen Rezession. Am Markt schürt dies nun die Hoffnung, dass die Notenbank länger als gedacht an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhält. Dagegen sind erste Zinssenkungen durch das Fed schon im März nach den Inflationszahlen unwahrscheinlicher geworden. «Anleger wägen ab, ob die US-Notenbank die Inflation senken kann, ohne dass die Wirtschaft, die immer wieder positiv überrascht, entgleist», fasst ein Händler die aktuelle Stimmungslage zusammen. Die im Handelsverlauf erwarteten US-Konjunkturdaten dürften weiteren Aufschluss über die US-Wirtschaftslage geben.