Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank kaum verändert bei 10'815 Punkten gesehen. Welche Folgen die Eskalation im Nahen Osten auf die Märkte hat, wird sich zeigen müssen. An der Wall Street schlossen die Indizes am Freitagabend mit klaren Gewinnen, wobei sie am späten Abend ihre Avancen noch klar ausbauten. Trotz eines insgesamt unerwartet starken US- Arbeitsmarktberichts bildeten sich die Zinsängste unter den Investoren zurück und auch die an den Tagen davor noch auf Mehrjahreshöchstwerte gekletterten Renditen am US-Bondmarkt kamen etwas zurück.