So sind für den morgigen Dienstag die Inflationsdaten aus den USA angesagt. Der Monatsbericht der US-Konsumentenpreise für Januar stellt kurzfristig den wohl grössten Bewährungstest für die Finanzmärkte dar, heisst es denn auch in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Sie geht davon aus, dass sich der Disinflationsprozess in den USA zu Jahresbeginn moderat fortgesetzt hat. In den kommenden Tagen werden zudem mit Schindler, Sika und Swiss Re weitere Blue Chips ihre Jahresergebnisse vorlegen.