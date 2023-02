Das Versprechen der Rückkehr zur alten Ertragskraft ermuntert Anleger zum Einstieg bei Ubisoft. Die Aktien des Anbieters von Videospielen wie "Far Cry" oder "Assassin's Creed" steigen in Paris um fünf Prozent. Das Unternehmen will mittelfristig wieder eine operative Gewinnmarge von mehr als 20 Prozent erreichen. Dazu will es sich unter anderem auf die erfolgreichen Titel konzentrieren, nachdem in den vergangenen Jahren Verzögerungen bei Neuveröffentlichungen die Bilanz belastet hatten.